Titoli settore aereo travolti dalle vendite dopo stop Trump a voli da Europa

12 marzo 2020

Ondata di vendite sui titoli del settore aereo dopo lo stop annunciato dal presidente americano Donald Trump ai voli dall'Europa verso gli Stati Uniti per un mese, nel tentativo di contenere il contagio da coronavirus. Lo Stoxx Europe 600 Travel & Leisure segna questa mattina una flessione di 9 punti percentuali, zavorrato dalle compagnie aeree. Come Air France-Klm che sulla Borsa di Parigi va giù di oltre 11 punti percentuali, seguita a ruota da Lufthansa che a Francoforte cede il 9,8% e da Iag che a Londra perde oltre l'8%. Flessione pesante ma meno marcata per le compagnie low cost come Easyjet che segna un -6,3% e Ryanair che arretra di quasi il 4%.