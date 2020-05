Titoli del settore viaggi e vacanze in rally, Spagna aprirà agli stranieri a luglio

Valeria Panigada 26 maggio 2020 - 11:07

Rally dei titoli legati al turismo, in particolare compagnie aeree e tour operator, sulle Borse europee, dopo la decisione della Spagna di riaprire agli stranieri a partire dall'1 luglio. A sostenere gli scambi anche l'allentamento delle misure di confinamento in diversi paesi, dal Giappone all'Europa, che continua ad alimentare le speranze di un ritorno progressivo alla normale attività. L'indice STOXX Europe 600 Travel & Leisure, che raggruppa i principali titoli del comparto viaggi, segna un balzo in avanti di oltre 6 punti percentuali. Tra le singole azioni, in evidenza Tui che avanza del 13% dopo aver messo a segno un rialzo di addirittura +32%, dopo che l'amministratore del gruppo ha annunciato la ripresa delle sue operazioni alla fine di giugno. Bene anchele compagnie aeree come IAH, in progresso del 20%, EasyJet +17% e Air France con un +11%.