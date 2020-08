Titoli dei viaggi giù in Europa, la Gran Bretagna allarga i paesi soggetti a quarantena

Valeria Panigada 14 agosto 2020 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso dei titoli legati al settore viaggi sulle Borse del Vecchio continente dopo che il governo inglese ha allargato la lista dei paesi per cui è necessaria la quarantena al rientro. A partire da domani, infatti, anche i viaggiatori che arriveranno da Francia, Olanda e Malta, Monaco, Isole Turks e Caicos e Aruba dovranno osservare 14 giorni di quarantena alla luce del recente aumento dei casi di coronavirus. La Francia, tra le principali destinazioni turistiche deggli inglesi, ha anticipato che adotterà gli stessi provvedimenti nei confronti del Regno Unito.In questo clima, soffrono i titoli legati alle compagnie aeree e ai viaggi. Lo Stox Europe 600 Travel & Leisure, l'indice europeo del settore dei viaggi, perde il 2,60%. Nel dettaglio, le compagnie aeree inglesi, come EasyJet e Iag, e i tour operator, come Tui, cedono tra il 6% e l'8%, mentre a Parigi Air France va giù del 5,7%.