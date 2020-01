Titoli compagnie aeree e viaggi in deciso ribasso, Air France sospende voli in area Iran e Iraq

Valeria Panigada 8 gennaio 2020 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso sulle Borse europee dei titoli legati ai viaggi, come compagnie aeree e tour operator, in scia all'escalation delle tensioni in Medio oriente dopo l'attacco da parte dell'Iran sferrato contro due basi in Iraq, come risposta agli Stati Uniti per la morte del generale Qassem Soleimani ordinata da Donald Trump. A questo si aggiunge il disastro aereo dell'Ukraine International Airlines che è precipitato questa mattina a Teheran subito dopo il decollo, provocando la morte di 176 persone. Questa mattina l'indice europeo di settore, lo Stoxx Europe 600 Travel & Leisure, cede oltre 1 punto percentuale, con la compagnia francese Air France-Klm che cede oltre il 2% a Parigi e il tour operator Tui in calo del 2,75% a Londra. Air France ha deciso di sospendere a partire da oggi e fino a nuovo ordine tutte le rotte nello spazio aereo di Iran e Iraq, come "misura di precauzione".