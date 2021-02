Tassi Bund a 10 anni ritracciano dopo record da marzo 2020, a febbraio balzo mensile più forte dal 2013

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2021 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

La paura della reflazione - che continua a ossessionare Wall Street - ha contagiato in queste ultime settimane anche i titoli di stato dell'area euro. Oltre ai tassi sui BTP, che sono tornati attorno allo 0,80%, record degli ultimi quattro mesi, focus sui tassi decennali sui Bund tedeschi, che si apprestano a chiudere febbraio riportando il guadagno, su base mensile, più forte dal gennaio del 2013. I rendimenti sono arrivati a salire fino a -0,214% (rimanendo ancora negativi), al valore più alto valore più alto dal crash dei mercati del marzo del 2020.I tassi decennali francesi sono saliti dall'inizio del 2021 di 40 punti base circa, tornando positivi per la prima volta dal mese di giugno, e i tassi decennali greci sono più che raddoppiati nell'arco delle ultime sette settimane, salendo oltre l'1,1%. La pressione si allenta tuttavia nella sessione odierna, con i tassi decennali dei Bund in calo di quasi 4 punti base a -0,267% e i tassi francesi e austriaci che sono tornati sotto lo zero.