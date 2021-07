Piazza affari e Borse europee si preparano al rimbalzo in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 9 luglio 2021 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee sono attese aprire quest'ultima seduta della settimana in territorio positivo, così da recuperare in parte òle perdite della vigilia, subite per i timori sulla ripresa economica con la diffusione della variante Delta del coronavirus. Il Giappone, per esempio, ha dichiarato nuovamente lo stato di emergenza a causa del nuovo balzo di infezioni da Covid-19. Lo stato di emergenza entrerà in vigore il prossimo lunedì e durerà fino al 22 agosto, mentre le Olimpiadi di Tokyo prenderanno il via il 23 luglio, per concludersi l'8 agosto. Il rimbalzo in avvio potrebbe essere sostenuto dalla rimonta dei rendimenti obbligazionari dopo i forti ribassi dei giorni scorsi.La giornata sarà movimentata da alcune indicazioni. Dopo i dati giunti dalla Cina su inflazione e produzione, l'agenda macro di oggi prevede la produzione industriale in Italia. L'Istat pubblicherà anche la nota mensile sull'economia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in arrivo le scorte all'ingrosso. Sul fronte e missioni, oggi il Tesoro offrirà in asta Bot annuali per 7,5 miliardi. Tra gli appuntamenti, si segnala che a Venezia si apre la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze e dei banchieri centrali del G20.