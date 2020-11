Piazza Affari e mercati europei verso avvio piatto: vacilla un po' il rally dei vaccini?

Daniela La Cava 18 novembre 2020 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si preparano ad aprire la seduta infrasettimanale poco mosse, dopo i rialzi registrati in avvio d'ottava in scia alle notizie positive sul vaccino contro il coronavirus. Una certa debolezza si è vista ieri in chiusura nei listini europei (fatta eccezione per Piazza Affari), ma anche alla Borsa di Tokyo e a Wall Street. La Borsa americana sembra essersi focalizzata maggiormente sul nuovo balzo di casi di coronavirus in Usa.In Europa da monitorare oggi il settore automobilistico dopo i dati diffusi stamattina da Acea. Dopo la prima crescita dell’anno registrata lo scorso settembre (+1,1%), le immatricolazioni di autovetture nell’Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) sono tornate a frenare a ottobre, mostrando una flessione del 7,1% a quota 1.129.223 vetture rispetto all'ottobre 2019.A livello macro, in uscita la lettura finale dell'inflazione per la zona euro. Dagli Stati Uniti sono invece attesi alcuni aggiornamenti per il mercato immobiliare, con l'uscita dei permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative.