Piazza Affari e mercati europei verso avvio debole: ecco i temi di mercoledì 10 marzo 2021

Daniela La Cava 10 marzo 2021 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee si apprestano a cominciare la seduta di mercoledì 10 marzo in flessione, con i mercati che perdono lo slancio visto in avvio d'ottava in scia alla corsa di Wall Street. Sulla possibile debolezza degli indici azionari del Vecchio continente, pesa la flessione dei futures Usa, successiva ai forti acquisti che, nella sessione della vigilia, hanno interessato il Nasdaq. Il listino dei titoli tecnologici è balzato ieri del 3,7%, riportando il rialzo più forte dal mese di novembre, grazie al ritorno degli investitori sui titoli growth, particolarmente tartassati nelle ultime sessioni sulla scia del balzo recente dei tassi dei Treasuries Usa.Intanto oggi l'attenzione degli investitori sarà focalizzata sul pacchetto di stimolo fiscale che passa alla Camera per l’ultimo esame prima dell’approvazione finale, "ma importanti saranno anche i dati di inflazione, perché se dovessero mostrare un incremento superiore alle attese i rendimenti reali potrebbero scendere indebolendo ancora il dollaro", sottolinea l'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella "Forex flash".