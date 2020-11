Piazza Affari e Borse europee verso una pausa: da monitorare elezioni e dati lavoro Usa, Fed e trimestrali

Daniela La Cava 6 novembre 2020 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana potrebbe iniziare in territorio negativo, dopo la corsa delle ultime giornate. Mentre si attende l'esito del voto delle presidenziali americane (Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania e North Carolina sono questi gli stati che devono ancora comunicare l'esito del conteggio dei voti), l'attenzione degli investitori viene catalizzata dall'appuntamento con i dati del mercato del lavoro Usa di ottobre.Come ogni primo venerdì del mese il dipartimento del lavoro Usa pubblica la disoccupazione e le non-farm payrolls. E in questa settimana fitta di appuntamenti per gli Usa, sotto la lente anche le indicazioni giunte ieri dalla Federal Reserve (Fed). Quest'ultima ha lasciato invariata la politica monetaria: il Fomc ha votato all'unanimità per mantenere il tasso sui Fed funds in un intervallo compreso tra 0 e 0,25%. L'istituto centrale guidato da Powell si è inoltre impegnato a utilizzare la sua gamma completa di strumenti per sostenere l'economia statunitense promuovendo in tal modo i suoi obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi.Intanto in Europa, e in particolar modo a Piazza Affari prosegue la stagione degli utili: da monitorare Leonardo, Enel e Banco Bpm dopo i conti diffusi ieri a mercati chiusi.