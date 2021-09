Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio. I temi da seguire

Valeria Panigada 23 settembre 2021 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire la seduta di oggi in territorio positivo, sulla scia di Wall Street dove gli investitori hanno digerito facilmente l'annuncio di un imminente inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve (Fed).Nella riunione di ieri, la Fed ha annunciato che potrebbe ridurre "presto" i suoi acquisti di obbligazioni sui mercati. Per ora non ha precisato una data certa per il processo di tapering che intende avviare entro la fine dell'anno. Non solo. Dal nuovo dot plot - il documento che raccoglie le previsioni sui tassi dei 18 membri del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed - risulta che ora la commissione è divisa su un rialzo dei tassi già nel 2022, con 9 esponenti contrari e 9 favorevoli.Sempre sul fronte banche centrali attese oggi la pubblicazione del bollettino economico della Banca centrale europea (Bce) e le riunioni della Banca nazionale Svizzera, della banca centrale norvegese, di quella turca e infine della Bank of England. Mentre sul fronte dati, gli operatori dovranno confrontarsi con gli indici di attività Pmi per il mese di settembre, che verranno diffusi questa mattina.Anche il caso Evergrande non è chiuso. Gli operatori sono ancora in attesa di sapere se il gigante cinese immobiliare, fortemente indebitato, potrà saldare il pagamento degli interessi per un valore di $83 milioni sulle obbligazioni denominate in dollari Usa a cinque anni che, secondo alcuni calcoli, avevano un valore iniziale, al momento della loro emissione, di $2 miliardi circa: valore che è poi crollato. Intanto il presidente di Evergrande ha rassicurato gli investitori, garantendo loro che avranno ciò che a loro è dovuto.