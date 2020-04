Piazza Affari e Borse europee previste fiacche in avvio, oggi al via la stagione dei conti Usa

Valeria Panigada 15 aprile 2020 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta prudente per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo l'avvertimento del Fondo monetario internazionale sugli effetti del lockdown. La quarantena globale resasi necessaria per ridurre il contagio del coronavirus nel pianeta farà precipitare l'economia di tutto il mondo nella recessione più forte dai tempi della Grande Depressione. I mercati quindi continueranno a guardare alle possibili novità riguardante l'uscita dal lockdown e la ripresa delle attività. A questo proposito oggi è prevista la presentazione di Ursula Von der Leyen del coordinamento europeo sulle exit strategy Ue.Altro importante appuntamento è rappresentato dalla nuova stagione delle trimestrali societarie negli Stati Uniti, che prenderà il via oggi con i conti di alcune grandi banche americane. Ma non solo. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'aggiornamento finale sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia relativa al mese di marzo. Ma i dati più attesi giungeranno nel pomeriggio dagli Stati Uniti. In particolare, attenzione a vendite al dettaglio e produzione industriale.