Piazza Affari e Borse europee previste aprire sulla parità. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 30 agosto 2021 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare questa prima seduta della settimana sulla parità, dopo le dichiarazioni giudicate accomodanti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, intervenuto a Jakcson Hole. Powell ha affievolito i timori su un imminente inasprimento della politica monetaria della Fed.Sebbene abbia riconosciuto che una riduzione degli acquisti di asset (il tapering) potrebbe essere appropriata "quest'anno", Powell non ha fornito un calendario specifico per la riduzione delle misure di stimolo della banca centrale americana, ma ha escluso che un eventuale tapering del QE implicherebbe un rialzo dei tassi immediatamente successivo. Ha inoltre precisato che la Fed rimarrà cauta in qualsiasi eventuale decisione di aumento dei tassi nel tentativo di riportare l'economia alla piena occupazione, ribadendo che l'inflazione è "transitoria".In questo contesto, gli operatori seguiranno da vicino i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, in uscita questa settimana, con la pubblicazione dell'indagine ADP nel settore privato (mercoledì) e il rapporto mensile del Dipartimento del Lavoro (venerdì).Intanto oggi verranno diffuse l'inflazione in Spagna e Germania e le vendite di case in corso negli Stati Uniti. Si ricorda che la Borsa di Londra rimarrà chiusa per festeggiare il Bank Holiday.