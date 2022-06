Piazza Affari e Borse europee previste aprire in moderato rialzo. I temi da seguire

La prima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in moderato rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee, in scia al trend sostanzialmente positivo per i listini asiatici (Tokyo +0,56%), in attesa della riunione di politica monetaria della Banca centrale europea e i dati sull’inflazione degli Stati Uniti.

L’agenda macro di oggi è vuota e gli operatori si preparano alla riunione della Bce, prevista giovedì, e all’aggiornamento sui prezzi al consumo negli Usa per il mese di maggio, in uscita venerdì. Il persistere di un’elevata inflazione e i timori di un’accelerazione della stretta monetaria sono ancora al centro delle preoccupazioni degli investitori.

Per quanto riguarda la Fed, il mercato si aspetta rialzi dei tassi di mezzo punto a giugno e luglio e di quasi 200 punti base entro la fine dell’anno. Nella zona euro, la Bce ha indicato che il suo tasso di deposito ritornerà in territorio positivo entro la fine di settembre e gli operatori ora si aspettano un aumento di 125 punti base entro la fine dell’anno.