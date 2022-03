Piazza Affari e Borse europee previste aprire con segno più. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 24 marzo 2022 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare gli scambi in moderato rialzo, in vista degli incontri in programma a Bruxelles durante i quali l'Unione europea potrebbe decidere nuove sanzioni contro la Russia.Il presidente americano, Joe Biden, parteciperà a diversi incontri nel corso della giornata con i suoi alleati occidentali (NATO e G7) che dovrebbero concentrarsi in particolare su possibili sanzioni aggiuntive contro la Russia, e in particolare il suo settore energetico.Intanto è giunta la notizia del lancio di un missile balistico a lungo raggio da parte della Corea del Nord, probabilmente di un missile balistico intercontinentale (ICBM), stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. La notizia è stata diffusa dall'esercito del Giappone e della Corea del Sud.Dopo una settimana molto tranquilla sul versante macro, oggi l'agenda è più ricca con gli indici Pmi preliminari di marzo che potrebbero mostrare un rallentamento in Eurozona e negli Stati Uniti sia per il settore manifatturiero sia servizi. In uscita anche il bollettino economico della Bce, gli ordini di beni durevoli e i sussidi alla disoccupazione per gli Usa.