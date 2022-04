Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio. I temi da monitorare oggi

Valeria Panigada 28 aprile 2022 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in rialzo, incoraggiate da una nuova ondata di risultati incoraggianti da parte delle società, che ha temporaneamente relegato in secondo piano i timori legati alla guerra in Ucraina e ai confinamenti in Cina.Meta, la holding a cui fanno capo i social network Facebook e Instagram e l'APP di messaggistica WhatsApp, ha snocciolato una trimestrale migliore delle attese. Il titolo è schizzato del 18% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street e nella seduta di oggi potrebbe sostenere il Nasdaq.In Asia, Samsung Electronics ha registrato un utile trimestrale in aumento del 51%. In Europa la sessione sarà ancora una volta animata dalle pubblicazioni dei conti, tra cui spiccano quelli di Thales, Cap Gemini, Pernod Ricard, Unilever, Nokia e Barclays.Allo stesso tempo, gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi nel mercato energetico dopo l'interruzione delle forniture di gas russo alla Polonia e Bulgaria.Osservate speciali anche le banche centrali. Oggi la Bank of Japan ha confermato la propria politica monetaria, ribadendo il target sui tassi a breve termine al -0,1% (dunque tassi negativi) e il target sui rendimenti a 0 anni allo zero per cento circa. Nel corso della giornata verrà diffuso il bollettino economico della Bce.In Cina è la situazione sanitaria che continua a preoccupare, poiché le autorità di Pechino hanno chiuso diversi luoghi pubblici mentre continua la massiccia campagna di test che dovrebbero consentire di evitare il confinamento su larga scala.Infine, dal fronte macro, da monitorare la prima stima della crescita negli Stati Uniti nel primo trimestre, che dovrebbe segnare un marcato rallentamento dell'evoluzione del Prodotto interno lordo, o addirittura una contrazione, a causa di un deficit commerciale record.