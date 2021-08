Piazza Affari, borsa Francoforte, Parigi, Londra: i target di fine anno previsti dagli analisti

Laura Naka Antonelli 26 agosto 2021 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Insieme alla borsa di Madrid, la borsa di Milano sarà quella che riporterà il rialzo più forte da qui a fine anno. E' quanto emerge da un sondaggio di Reuters a cui hanno partecipato gestori di fondi, strategist e broker.Per la precisione, per la fine dell'anno, le stime sono di un rialzo del Ftse Mib del 2,9% a 26.810 punti e dell'Ibex del 2,1% a 9.160 punti.Per l'indice DAX della borsa di Francoforte, si prevede un guadagno dell'1,2% circa a 16.050 punti alla fine dell'anno, rispetto al valore di chiusura di 15,852.8 punti della sessione di lunedì.Le previsioni di fine anno per la borsa di Londra sono di un progresso dell'1,3% a 7.200 punti, mentre per il CAC 40 della borsa di Parigi sono di un rialzo dell'1,7% a quota 6.800 punti.Si nota da queste previsioni come il Ftse Mib sia destinato a fare decisamente meglio rispetto agli altri indici.