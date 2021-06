Mercati: fino a quando correranno i ciclici? Il parere di Natixis IM

Valeria Panigada 23 giugno 2021 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

In un quadro d’insieme caratterizzato da solidità della ripresa e indirizzo accomodante da parte delle Banche centrali, i principali indici azionari sono riusciti a crescere ancora dopo alcune settimane di consolidamento. I settori ciclici continuano a registrare un buon andamento e dovrebbero continuare a trarre vantaggio della riapertura degli scambi che sembra stia travasando in maniera trasversale in tutti i settori."Anche dinanzi ad un aumento delle valutazioni, su base relativa i ciclici dal nostro punto di vista continuano a trattare ancora a buon mercato rispetto ai settori growth - sostiene Esty Dwek, Head of Global Market Strategy, Natixis Investment Managers Solution - Continuiamo quindi a preferire i settori ciclici quali i finanziari, l'energia e i materiali"."Nel complesso - prosegue l'esperto - conserviamo il nostro recente ottimismo nei confronti dei mercati azionari, dato il continuo supporto fondamentale sottostante: accelerazione nelle campagne di vaccinazione, stimolo fiscale, sostegno monetario e solidità degli utili".