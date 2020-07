Mercati europei salgono su speranze vaccino, focus anche su stagione utili

Daniela La Cava 15 luglio 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei iniziano la seduta in rialzo dopo la positiva chiusura di Wall Street e della Borsa di Tokyo (Nikkei a +1,59%). In particolare gli investitori guardano agli ultimi sviluppi relativi a un potenziale vaccino contro il coronavirus dopo che la biotech Moderna ha annunciato che il prossimo 27 luglio inizierà la fase finale dei test clinici per il vaccino anti covid-19. Sullo sfondo restano, intanto, i timori legati all'evoluzione della pandemia, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche le tensioni tra Usa e Cina. Anche oggi la stagione delle trimestrali Usa si concentra sui bancari: con i numeri di Goldman Sachs. Ieri Jp Morgan e Citigroup hanno pubblicato utili in forte calo, ma superiori alle attese.In questo scenario sono gli acquisti ad avere la meglio: il Dax di Francoforte sale dell'1%, mentre il Cac40 mostra una crescita dello 0,78% e il Ftse 100 sale dello 0,74 per cento.