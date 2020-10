Mercati europei in rosso dopo notizia Trump, oggi test employment report

Daniela La Cava 2 ottobre 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana parte in rosso per i principali indici europei in scia alla notizia del presidente americano, Donald Trump, positivo al test del coronavirus. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni in Europa il Dax di Francoforte mostra una flessione dell'1,35%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 lasciano sul terreno rispettivamente l'1,11% e lo 0,96 per cento. A scuotere i mercati, con i future Usa in ribasso, la conferma tramite Twitter di essere risultato positivo al test sul Covid-19 insieme alla First Lady Melania, dopo aver precedentemente reso noto di aver iniziato la quarantena. Una notizia che arriva a quasi un mese di distanza dalle presidenziali Usa. Questa settimana c'è stato il rprimo dei tre faccia a faccia tra Trump e lo sfidante democratico Joe Biden.Intanto si attende per oggi anche il test dell'employment report. Come ogni primo venerdì del mese alle 14:30 verranno diffusi i dati sul lavoro Usa di settembre: secondo il consensus Bloomberg, a settembre sono stati creati circa 875 mila nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo (nonfarm payrolls) contro gli 1,371 milioni del mese passato. Il tasso di disoccupazione dovrebbe, invece, scendere dall'8,4 all'8,2 per cento.