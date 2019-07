Mercati europei cauti in avvio: set di dati Ue in arrivo, stasera appuntamento con la Fed

Daniela La Cava 31 luglio 2019 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Mercati prudenti nei primi minuti di contrattazioni in una giornata ricca di indicazioni macro che culminerà con l'annuncio della Federal Reserve (Fed sui tassi di interesse. Nel Vecchio continente l'indice Dax e il Cac40 si muovono sulla linea della parità rispettivamente a 12.147 punti e a 5508,7 punti, mentre il listino inglese Ftse 100 segna un -0,13% a 7637,7 punti.Guardando all'agenda odierna, in mattinata focus sul PIL dell'area euro, che dovrebbe confermare il rallentamento della crescita nel secondo trimestre dell'anno (+0,2% t/t e +1% annuo). In arrivo anche i dati su inflazione e disoccupazione, sempre Ue. In Italia attesa per il Pil del secondo trimestre, con il rischio di un ritorno in territorio negativo (consensus -0,1% t/t dopo +0,1% del primo trimestre 2019). In serata riflettori tutti puntati sulla Federal Reserve, con analisti che vedono un taglio del costo del denaro di 25 punti base. Gli operatori si districano tra le numerosi trimestrali europee, Usa e anche quelle di Piazza Affari.