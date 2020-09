Mercati europei a caccia del rimbalzo, sotto lente ancora dati Cina

Daniela La Cava 1 settembre 2020 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei, che si preparano a un avvio in moderato rialzo provando così a gettarsi alle spalle i ribassi della vigilia, guardano alla sfera macro e iniziano la giornata con le nuove buone indicazioni in arrivo dalla Cina. In particolare, l'indice PMI manifatturiero della Cina, stilato congiuntamente dalle società Caixin e Markit, è salito nel mese di agosto a 53,1 punti, meglio dei 52,5 attesi dal consensus e in accelerazione rispetto ai 52,8 di luglio. La notizia positiva è che il dato ha confermato il quarto mese consecutivo di espansione dell'attività manifatturiera cinese, in quanto superiore ai 50 punti, soglia di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra). L'indice è salito inoltre al massimo dal gennaio del 2011, dunque in più di nove anni. Oggi si attendono gli aggiornamenti sul settore manifatturiero per le principali economie della zona euro e dall'indice Ism Usa.Da monitorare a Piazza Affari il titolo TIM all’indomani del cda che ha dato il via all'intesa con KKR e Fastweb su FiberCop e alla lettera d'intenti con CDP Equity sulla rete. Da seguire anche il titolo FCA in attesa dei dati sulle immatricolazioni di agosto che verranno diffusi a mercati chiusi.