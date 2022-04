Market mover: l'agenda macro di giovedì 28 aprile 2022

Daniela La Cava 28 aprile 2022 - 08:08

Diversi gli spunti in agenda oggi. Dopo le indicazioni arrivate dal Giappone, con le decisioni e gli annunci della Bank of Japan in primo piano, si guarda all'inflazione in Spagna ma anche alle decisioni di politica monetaria della banca centrale svedese e alla pubblicazione del bollettino economico della Banca centrale europea (Bce). Sempre in mattinata aggiornamento sugli indici di fiducia di Italia e zona euro, mentre nel pomeriggio l'attenzione è rivolta all'inflazione in Germania e al Pil Usa del primo trimestre 2022 annualizzato. Sempre per gli Usa in uscita l'indice manifatturiero Fed Kansas City e le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione.Lato societario, ricco il calendario odierno prevede a Wall Street i conti di Amazon, Apple, Caterpillar, Intel, McDonald's e Twitter.