Valeria Panigada 13 gennaio 2020 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto povero di indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione delle vendite al dettaglio in Italia, che suggeriranno l'andamento dei consumi interni, e della produzione industriale e bilancia commerciale in Gran Bretagna. Si ricorda che oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività (si celebra il Respect for the aged day).