Grecia: rally bond sovrani anche qui, tassi 10 anni a minimo record. Effetto stop controllo capitali

Laura Naka Antonelli 29 agosto 2019 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Notizie positive anche per il mercato dei titoli di stato della Grecia: gli acquisti sui bond ellenici hanno portato il tasso decennale a precipitare al minimo record, ovvero all'1,63%, in flessione di 9 punti base rispetto alla chiusura di ieri. E' quanto riporta Reuters.La fine imminente del controllo dei capitali in Grecia ha contribuito a sostenere il sentiment del mercato. Lo stop alle restrizioni entrerà in vigore il prossimo 1° settembre.