Euro scivola sotto $1,17, acquisti sul dollaro dopo annuncio Bce per timore COVID-19

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2020 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Euro in deciso ribasso dopo l'annuncio della Bce di Christine Lagarde, che ha deciso di lasciare fermi i tassi di riferimento. Il rapporto EUR/USD arretra di oltre -0,40%, a $1,1695. Il calo dell'euro si spiega soprattutto con l'avversione al rischio, che porta gli investitori a privilegiare il biglietto verde, in quanto visto come asset rifugio. Anche la sterlina perde terreno sul dollaro in modo significativo, scendendo dello 0,32% a $1,2941. L'euro scende anche nei confronti dello yen, cedendo lo 0,36% a JPY 122,10.In particolare, la Bce ha annunciato che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati lasciati fermi rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e -0,50%.Il Consiglio direttivo ha precisato che i tassi chiave rimarranno ai livelli attuali o inferiori fino a quando non avrà visto le prospettive di inflazione "convergere in modo robusto a un livello sufficientemente vicino, ma inferiore, al 2% entro il suo orizzonte di proiezione".La Bce ha reso noto che "il Consiglio direttivo ricalibrerà i suoi strumenti, in maniera appropriata, per rispondere alla situazione in evoluzione e per garantire che le condizioni di finanziamento rimangano favorevoli per sostenere la ripresa economica e contrastare l’impatto negativo della pandemia sull'inflazione".