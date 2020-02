Coronavirus: titoli settore aereo in caduta libera sulle Borse europee, Easyjet giù del 13%

Valeria Panigada 24 febbraio 2020 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Tonfo dei titoli del settore aereo sulle Borse europee in scia ai timori per la diffusione del coronavirus nel cuore dell'Europa. Secondo gli ultimi aggiornamenti in Italia si contano 219 casi confermati del virus, che posizionano il paese come terzo al mondo per numero di contagi. Il titolo Air France cede sulla piazza di Parigi quasi 10 punti percentuali, la tedesca Lufthansa lascia sul terreno a Francoforte il 7%, Easyjet a Londra perde addirittura il 13% e Ryanair l'11%. La paura per la diffusione del virus spinge i viaggiatori ad annullare gli spostamenti o quanto meno a ridurli al minimo. Senza contare che molte manifestazioni internazionali, a cominciare dal Mobile World Congress di Barcellona, previsto questa settimana, è stato annullato.