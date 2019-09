Borse: la prudenza potrebbe essere la protagonista in avvio, focus su banche centrali

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Potrebbe prevalere la cautela in avvio di contrattazioni in Europa, dopo la chiusura mista di Wall Street di ieri. Dopo aver digerito i recenti dati arrivati dalla Cina, gli investitori appaiono sempre più proiettati ai prossimi due importanti meeting della Bce prima (giovedì 12 settembre) e Fed dopo, che dovrebbero annunciare nuove misure di stimolo. In questo clima di attesa sono arrivate le nuove stime di Fitch che ha rivisto al ribasso le proiezioni per la crescita di Eurozona, Stati Uniti e Cina. In particolare, l'outlook sulla Cina è stato tagliato al 6,1% per il 2019 e al 5,7% nel 2020, in calo rispettivamente dal +6,2% e +6% precedentemente attesi.Anche A Piazza Affari si attende una partenza all'insegna della prudenza. Ieri l'indice Ftse Mib ha mancato di poco la chiusura sopra i 22 mila punti. L’indice guida milanese ha terminato le contrattazioni in crescita dello 0,19% a quota 21.989 punti. Ieri è stata la giornata del discorso programmatico del premier Giuseppe Conte, con la Camera dei deputati che ha approvato la fiducia al governo Conte bis con 343 sì e 263 no. Nel corso della giornata lo spread Btp-Bund ha risalito la china per chiudere poco sotto i 155 punti base. Stamattina il differenziale viaggia in area 153 pb. A livello macro da seguire oggi l'aggiornamento sulla produzione industriale di luglio in uscita alle 10.