Borse europee virano in negativo, su risposta Cina ai dazi Usa. A Piazza Affari Ftse Mib cede l'1%

23 agosto 2019

MILANO (Finanza.com)

Brusca virata in territorio negativo per le Borse europee, compresa Piazza Affari. Francoforte cede lo 0,74%, seguita a ruota da Parigi, mentre Londra è piatta con un -0,07%. Peggio Piazza Affari dove l'indice Ftse Mib cede 1 punto percentuale. A pesare sui mercati la notizia di una contromossa da parte della Cina nella guerra commerciale contro gli Stati Uniti. Oggi il ministro delle Finanze cinese ha annunciato l'introduzione di tariffe doganali su prodotti americani per 75 miliardi di dollari. I dazi scatteranno in due tranche, l'1 settembre e il 15 dicembre.