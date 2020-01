Borse europee tornano a scendere dopo attacco da Iran

Valeria Panigada 8 gennaio 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto la seduta odierna in territorio negativo, tornando a scendere dopo il tentativo di rimbalzo di ieri. In avvio l'indice Eurostoxx 50 cede lo 0,51%. A Francoforte il Dax perde lo 0,53%, a Parigi il Cac40 segna un ribasso dello 0,41% e a Londra l'indice Ftsed100 scivola dello 0,38%. Sui mercati è tornata l'avversione al rischio dopo la notizia dell'attacco da parte dell'Iran sferrato contro due basi in Iraq, come risposta alla morte del generale Qassem Soleimani ordinata da Donald Trump. Si tratta delle basi di Erbil e al-Asad, che ospitano militari americani e italiani. Secondo il primo bilancio, le vittime sarebbero circa 80. Una conferma è arrivata anche da Trump che su Twitter ha scritto: "Tutto bene, stiamo valutando le vittime e i danni. Fin qui tutto bene!".Guardando all'agenda macro, in arrivo vari indici di fiducia nell'Eurozona e nel pomeriggio il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati nel settore privato negli Stati Uniti, come anticipazione dei più importanti sul mercato del lavoro americano in uscita venerdì. Da seguire anche il tema Brexit con l'incontro previsto oggi a Londra tra il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il premier britannico Boris Johnson.