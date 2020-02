Borse europee: torna a prevalere la prudenza per impatti coronavirus, partenza debole

Valeria Panigada 20 febbraio 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per le Borse europee, nonostante i nuovi massimi storici toccati da S&P500 e Nasdaq a Wall Street. Nei primi minuti di contrattazione l'Eurostoxx 50 scivola dello 0,20%. A Francoforte il Dax cede lo 0,18% e a Parigi il Cac40 è poco mosso con un -0,08%. A Londra l'indice Ftse100 riesce a strappare il segno più con un rialzo dello 0,09%. Sui mercati torna a prevalere la prudenza di fronte all'incertezza degli impatti legati al coronavirus sull'economia globale.Questa mattina la People’s Bank of China (PBoC) ha tagliato i tassi sui prestiti a un anno di 10 punti base e quelli a cinque anni di cinque punti base al 3,15% dal precedente 3,25%. La mossa della PBoc avviene pochi giorni dopo la sforbiciata sul tasso di prestiti a medio termine di un anno al 3,15% dal 3,25% e ulteriori stimoli monetari, per sostenere l'economia contro il coronavirus. Tuttavia la mossa era attesa e per alcuni analisti è deludente.La seduta odierna sarà movimentata da alcune indicazioni. A metà giornata la Bce pubblicherà i verbali dell'ultima riunione, mentre nel pomeriggio verrà diffusa la fiducia dei consumatori nell'Eurozona.