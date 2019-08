Borse europee tentano il rimbalzo, partenza positiva

Valeria Panigada 12 agosto 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee tentano il rimbalzo e aprono in territorio positivo, dopo i ribassi di venerdì scorso. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,91%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,96% e a Londra l'indice Ftse100 avanza dello 0,57%. Oggi non sono previste indicazioni macro di rilievo e l'attenzione del mercato sarà rivolta alla crisi politica in Italia e al conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina.