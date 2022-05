Borse europee tentano il rimbalzo in avvio, attesa per discorso Lagarde e verbali Fed

Valeria Panigada 25 maggio 2022 - 09:11

Partenza positiva per le Borse europee, che tentano di recuperare parte del terreno perso ieri. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,65%. A Francoforte il Dax segna un progresso dello 0,69%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,58%.Sullo sfondo comunque persistono i timori per il deterioramento delle prospettive di crescita e le pressioni dell'inflazione. Per questo, gli investitori presteranno particolare attenzione ai verbali della riunione di aprile della Fed, in uscita questa sera, per capire come si sta evolvendo il dibattito interno al board sull'opportunità di aumentare i tassi di oltre 50 punti base nelle prossime riunioni.Intanto la Reserve Bank of New Zealand - banca centrale della Nuova Zelanda - ha deciso di alzare i tassi principali di riferimento di 50 punti base, dall'1,50% al 2%, come da attese. Nel comunicato della banca centrale si legge che "un'ampia gamma di indicatori evidenzia che i limiti alla capacità produttiva e le continue pressioni sull'inflazione rimangono prevalenti".Sempre in tema di banche centrali, in evidenza oggi i discorsi di Panetta e Holzmann ma soprattutto quello della presidente della Bce, Christine Lagarde, a Davos.