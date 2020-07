Borse europee tentano il rimbalzo e aprono in positivo, oggi l'Eurogruppo

Valeria Panigada 9 luglio 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le principali Borse europee che tentano di reagire dopo la recente debolezza incoraggiate dalla buona performance di Wall Street ieri sera. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,67%. A Francoforte il Dax avanza di 1 punto percentuale, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,38% mentre a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un +0,07%. Oggi gli investitori provano a guardare con maggiore speranza al quadro macro. Questa mattina dalla Germania è giunto il dato sulla bilancia commerciale che ha evidenziato a maggio un surplus in deciso miglioramento e sopra le attese, con le esportazioni che sono balzate in avanti del 9% rispetto al -24% di aprile. A maggio sono state progressivamente eliminate le misure di confinamento legate al Covid e questa nuova normalità si è riflessa sugli scambi commerciale della maggiore economia europea. Tra gli appuntamenti di giornata, la riunione dell'Eurogruppo, che dovrebbe eleggere il nuovo presidente.