Borse europee tentano il rimbalzo dopo bagno di sangue, apertura in deciso rialzo

Valeria Panigada 13 marzo 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee aprono in deciso rialzo tentando il rimbalzo dopo il tracollo di ieri. In avvio l'indice Eurostoxx 50 avanza del 4,6%. A Francoforte il Dax sale del 3,5%, a Parigi il Cac40 guadagna il 4,7% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +3,8%. L'attenzione rimane rivolta all'emergenza coronavirus dopo la delusione per la risposta della Bce.