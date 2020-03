Borse europee tentano il rimbalzo, apertura positiva su speranze intervento banche centrali

Valeria Panigada 2 marzo 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee tentano il rimbalzo in avvio, aprendo gli scambi in territorio positivo, sulla scia dei guadagni dei listini asiatici. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un progresso dell'1,86%. A Francoforte il Dax sale dell'1,84%, a Parigi il Cac40 guadagna il 2,07% e il Ftse100 avanza del 2,71%. A sostenere i mercati internazionali è l'attesa di misure espansive di politica monetaria da parte delle principali banche centrali, in primis la Federal Reserve e la Bce, per contrastare gli effetti del diffondersi del coronavirus sull'economia globale. La seduta sarà movimentata da alcuni appuntamenti macro, tra cui spicca l'indice Pmi manifatturiero di Italia, Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna. Si segnala che a Parigi l'Ocse pubblicherà le stime economiche.