Borse europee tentano il rimbalzo, apertura positiva

Valeria Panigada 25 febbraio 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto la seduta di oggi in territorio positivo, in un tentativo di rimbalzo dopo un inizio di settimana in forte calo sui timori di contagio dal coronavirus. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,55%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,66%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,59% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,46%. In assenza di indicazioni macro di rilievo, l'attenzione del mercato rimane sul coronavirus e sui possibili impatti per l'economia globale.