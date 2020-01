Borse europee tentano il rimbalzo, apertura con segno più. In arrivo gli indici Pmi

Valeria Panigada 24 gennaio 2020 - 09:04

LeBorse europee hanno aperto in territorio positivo, tentando il rimbalzo dopo i recenti ribassi. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,88%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,96%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,89% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,82%. Sullo sfondo rimangono i timori per il coronavirus in Cina, dove sono iniziati i festeggiamenti per il Capodanno lunare, che potrebbero aumentare le probabilità di contagio. La situazione si fa più critica, se si considera che la Commissione nazionale della Sanità cinese ha reso noto che il bilancio delle vittime è salito a 25. Il numero totale dei casi confermati nel paese è balzato a 830. Tuttavia l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che non si può parlare ancora di una emergenza sanitaria globale. La seduta sarà movimentata dagli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna relativi al mese di gennaio.