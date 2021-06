Borse europee sulla parità in attesa di Bce e inflazione Usa

Valeria Panigada 10 giugno 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per le principali Borse europee, in attesa delle decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea e dell'aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti. L'indice Eurostoxx 50 segna nei primi minuti di contrattazione un +0,05%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,08%, a Parigi il Cac40 è poco mosso con un +0,02% e a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,09%.A metà giornata è atteso l'annuncio della Bce a cui seguirà la conferenza stampa del presidente Christine Lagarde. La maggior parte degli analisti non si aspetta novità, ma sarà importante seguire le nuove stime su inflazione e crescita nella zona euro e le dichiarazioni di Lagarde per intuire l'evoluzione della politica della Bce.In primo piano anche l'inflazione negli Stati Uniti, che dovrebbe salire al 4,6% e rafforzare il dubbio sul carattere transitorio dell'aumento dei prezzi, alimentando l'incertezza sul futuro della politica monetaria della Federal Reserve.