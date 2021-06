Borse europee sulla parità in assenza di catalizzatori, sale attesa per Bce e inflazione Usa

Valeria Panigada 8 giugno 2021 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto gli scambi di oggi sulla parità in assenza di un catalizzatore che indichi agli investitori la direzione da prendere. Si attende infatti la decisione della Banca centrale europea, con la riunione di giovedì, oltre che l'aggiornamento mensile sull'inflazione negli Stati Uniti, in agenda sempre giovedì. Intanto, nella giornata di oggi sarà da monitorare l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche, dopo che questa mattina è stata diffusa la produzione industriale della Germania, che ha segnato ad aprile una battuta di arresto (-1% rispetto al mese prima), deludendo le attese degli analisti. Tra gli altri dati, Pil e occupazione dell'Eurozona nel I trimestre, mentre per l'Italia l'Istat diffonderà i dati sulle vendite al dettaglio, fotografando l'andamento dei consumi interni. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà la bilancia commerciale. In questo quadro, l'indice Eurostoxx 50 segna nei primi minuti di contrattazione un +0,04%. A Francoforte il Dax è piatto con un -0,04%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,10% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un +0,01%.