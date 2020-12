Borse europee si prendono una pausa, partenza in moderato calo

Valeria Panigada 2 dicembre 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee aprono in moderato calo, dopo i guadagni di ieri e i nuovi record a Wall Street. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostox 50 scivola dello 0,5%. A Francoforte il Da cede mezzo punto percentuale, a Parigi il Cac40 cede lo 0,40% e a Londra l'indice Ftse100 limita le perdite con un -0,16%. La seduta di oggi sarà movimentata da diverse indicazioni. Dopo i dati giunti dall'Asia e quello sulle vendite al dettaglio in Germania, nel corso della mattina verrà diffuso il tasso di disoccupazione di Italia ed Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i dati sulle scorte e la produzione di greggio. Si segnala l'audizione del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla commissione servizi finanziari della Camera, mentre il vicepresidente John Williams terrà una conferenza sull'impatto economico del Covid-19. Infine, in serata la Fed pubblicherà il Beige Book.