Borse europee si prendono una pausa e aprono in leggero calo

20 gennaio 2020 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto sotto la parità, prendendosi una pausa di riflessione dopo i recenti guadagni sostenuti dai record di Wall Street (che oggi rimarrà chiusa per celebrare il Martin Luther King Day). In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,17%. A Francoforte il Dax cede lo 0,13%, a Parigi il Cac40 segna un -0,11% e a Londra l'indice Ftse 100 schiva le vendite con un timido +0,08%. Attenzione oggi ai prezzi del petrolio, in rialzo di oltre +1% dopo che, lo scorso venerdì, il generale Khalifa Haftar ha fatto scattare il blocco della produzione e delle esportazioni del petrolio da parte della Libia. La mossa si tradurrà in un blocco del petrolio libico di 800.000 barili al giorno. Nel corso della giornata l'Aie diffonderà un rapporto su idrocarburi e ambiente. Tra gli appuntamenti di giornata si segnala la pubblicazione del World Economic Outlook da parte del Fondo monetario internazionale. A Bruxelles si riunisce l'Eurogruppo.