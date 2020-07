Borse europee si prendono una pausa e aprono in calo

Valeria Panigada 7 luglio 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee si muovono in territorio negativo, dopo i guadagni di inizio settimana.Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,88%. A Francoforte il Dax segna un -0,74%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,80% e a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,78%. In assenza di dati macro di rilievo, gli investitori sono divisi tra le speranze di una ripresa rapida dell'economia e i timori per il continuo aumento dei casi da Covid-19. Il numero di decessi legati al coronavirus negli Stati Uniti ha superato quota 130.000 ieri.