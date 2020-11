Borse europee si muovono intorno alla parità in una seduta orfana di Wall Street

Valeria Panigada 26 novembre 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee si muovono intorno alla parità nei primi minuti di contrattazione, in una seduta che si preannuncia calma, complice la chiusura per festività di Wall Street (è il Giorno del Ringraziamento). In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,13%. A Francoforte il Dax è poco mosso con un +0,07%, a Parigi il Cac40 segna un +0,12% e a Londra l'indice Ftse 100 scivola dello 0,12%. Il contesto di mercato rimane comunque dominato dall'ottimismo grazie ai prossimi vaccini contro il coronavirus e alla transizione dall'amministrazione di Donald Trump a quella del presidente neo-eletto Joe Biden con la scelta di quest'ultimo di mettere al timone del dipartimento del Tesoro Usa l'ex presidente della Federal Reserve, Janet Yellen. Pochi gli spunti macro di oggi. Si segnala solo la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Bce.