Borse europee si muovono in deciso rialzo, si scommette su intervento banche centrali

Valeria Panigada 3 marzo 2020 - 09:10

Partenza in deciso rialzo per le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale di 1 punto percentuale. A Francoforte il Dax avanza dell'1,02%, a Parigi il Cac40 guadagna l'1,04% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dell'1,06%. L'azionario globale scommette sempre di più su un'azione coordinata da parte delle banche centrali, volta a contrastare gli effetti negativi sull'economia dell'emergenza coronavirus. Fonti sentite da Reuters riportano che i paesi del G7 sono pronti a diramare un comunicato, attraverso i loro ministri delle finanze, su come intendono fronteggiare l'impatto del coronavirus sull'economia. Il comunicato dovrebbe essere pubblicato nella giornata di oggi o di domani. La seduta odierna sarà movimentata anche da alcune indicazioni. In particolare la disoccupazione e l'inflazione nell'Eurozona. In uscita anche il tasso di disoccupazione in Italia. Negli Stati Uniti l'attenzione sarà rivolta al fronte politico con le primarie democratiche e il cosiddetto super martedì che prevede il voto in 14 stati e 1 territorio.