Borse europee ritrovano la via dei rialzi, attenzione agli indici Pmi

Valeria Panigada 23 giugno 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee che ritrovano la via dei rialzi, dopo un inizio di settimana debole. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,64%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,74%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,55% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,45%. A sostenere gli scambi oggi sono le ultime dichiarazioni di Washington sull'accordo commerciale con la Cina. Il consulente alla Casa Bianca per il commercio, Peter Navarro, ha chiarito che l'accordo commerciale sulla Fase 1 tra Stati Uniti e Cina è ancora valido, facendo un dietrofront imbarazzante dopo aver detto il contrario qualche ora prima a Fox News. "I miei commenti sono stati presi ampiamente fuori dal contesto", ha detto, stando a un comunicato diramato dalla Casa Bianca. A rassicurare è arrivato anche il tweet di Donald Trump: "L'accordo commerciale con la Cina è completamente intatto. Nella speranza che continueranno a rispettare i termini dell'intesa!". La tendenza dei mercati oggi è sostenuta anche dall'attesa degli indici Pmi manifatturiero e servizi per il mese di giugno, in uscita nel corso della mattina, che dovrebbero mostrare un rimbalzo dell'attività nell'Eurozona.