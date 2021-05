Borse europee riprendono la via dei rialzi, focus su trimestrali e dati macro

Valeria Panigada 5 maggio 2021 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee si muovono in territorio positivo, provando un rimbalzo dopo le perdite di ieri. Poco dopo l'avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,94%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,6% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,73%. A stemperare il cattivo umore è stato lo stesso segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, che dopo aver detto che i tassi di interesse potrebbero dover aumentare per tenere un freno alla crescita fiorente dell’economia statunitense, ha minimizzato i suoi commenti in una intervista al Wall Street Journal dopo la chiusura di Wall Street, rassicurando gli investitori. L'attenzione oggi sarà rivolta al fronte macro dove sono attesi l'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania e dell'intera Eurozona, e poi l'indice Ism non manifatturiero e il sondaggio ADP sull'occupazione negli Stati Uniti, in anticipo ai dati sul lavoro di venerdì. Diversi spunti anche sul fronte societario, animato da numerose trimestrali.