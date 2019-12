Borse europee riprendono fiato, apertura in moderato calo

Valeria Panigada 17 dicembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio negativo, dopo un inizio di settimana sprint. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,24%. A Francoforte il Dax cede lo 0,23%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,15% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,13%. La giornata sarà movimentata da alcuni appuntamenti, tra cui i dati sul mercato del lavoro in Gran Bretagna. Tra gli appuntamenti, si segnala la conferenza stampa del vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis.