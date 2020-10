Borse europee riducono i ribassi dopo annuncio Bce, Piazza Affari le segue ma ancora negativa

Valeria Panigada 29 ottobre 2020 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Inscia all'annuncio di politica monetaria della Bce, le Borse europee riducono le perdite accumulate progressivamente nel corso della mattina dopo un avvio positivo. A Francoforte il Dax segna ora un timido -0,13%, a Londra il Ftse 100 è poco mosso con un -0,18% e a Parigi il Cac40 scivola dello 0,6% soffrendo anche dell'attentato nella cattedrale di Nizza. Anche Piazza Affari migliora, con l'indice Ftse Mib che ora cede lo 0,6% muovendosi in area 17.786 punti. La Bce ha confermato la sua politica monetaria, lasciando i tassi di interesse di riferimento e i piani di acquisto asset invariati, come da attese. Ha però aperto la porta a una possibile revisione nella riunione di dicembre, in base alle nuove stime economiche che verranno formulate. Guarderà e valuterà anche con attenzione all'evolversi della pandemia da coronavirus. I mercati ora attendono maggiori dettagli dalla conferenza stampa di Christine Lagarde, numero uno della Bce, in programma alle ore 14.30.