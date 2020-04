Borse europee riaprono in rialzo, assist da dati Cina

Redazione Finanza 14 aprile 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei ripartono dopo il lungo ponte per le festivitĂ pasquali in rialzo. Nei primi minuti di scambi scatta il Dax che guadagna oltre l'1,6%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 avanzano rispettivamente dell'1,05% e dell'0,6 per cento.La nuova settimana riparte con una spinta positiva dalla bilancia commerciale cinese, con le importazioni ed esportazioni che hanno fatto meglio delle aspettative a marzo. Occhi puntati sull'avvio della stagione degli utili, con la partenza delle principali banche Usa: in prima fila JPMorgan Chase e Wells Fargo che riporteranno i risultati del primo trimestre. Gli analisti prevedono che la crescita degli utili delle societĂ quotate sullo S&P 500 sia rallentata del 10,2% su base annua nel primo trimestre, stando a quanto previsto da Refinitiv.