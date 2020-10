Borse europee provano a reagire, apertura in rialzo

Valeria Panigada 16 ottobre 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono in territorio positivo provando a reagire dopo i recenti cali. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,8%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,6%, a Parigi il Cac40 avanza dell'1,3% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,9%.Gli operatori provano a lasciarsi alle spalle un contesto caratterizzato dai timori per la pandemia, che ha costretto diversi paesi in Europa ad adottare nuove restrizioni, mettendo a rischio la ripresa economica. Non aiuta nemmeno l'impasse sulle trattative riguardanti il piano di stimolo negli Stati Uniti, che proseguono nonostante il presidente Donald Trump si sia detto pronto ad aumentare a 1,8 trilioni di dollari l'importo totale del piano di sostegno al fine di raggiungere un accordo con i Democratici. Intanto proseguono i negoziati tra Londra e Bruxelles sulla questione Brexit. L'Unione europea ha chiesto al Regno Unito di rimanere aperto e scendere a compromessi per sbloccare i negoziati ed evitare un divorzio disordinato a gennaio.Dal fronte macro oggi si attendono la bilancia commerciale e l'inflazione nella zona euro, mentre dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio, la produzione industriale e la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan.